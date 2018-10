Oxfam réclame à la Belgique la suspension de toute vente ou livraison d'armes

Oxfam-Solidarité presse la Belgique à suivre l'exemple du gouvernement allemand et du parlement européen et d'interrompre les ventes d'armes à l'Arabie saoudite. Le pays, voisin du Yémen, soutient les forces pro-gouvernentales yéménites opposées aux rebelles houthis dans le conflit.

"La Belgique fait partie des fournisseurs d'armes de l'Arabie Saoudite et de ses alliés. En 2016, les Emirats arabes unis (ÉAU) et l'Arabie saoudite étaient les deux premiers clients des armes wallonnes à hauteur de 48.614.295 euros pour les ÉAU et 33.514.269 euros pour l'Arabie saoudite. Fin 2017, le gouvernement wallon a donné le feu vert à 25 nouvelles licences d'exportation, pour un total de 1,8 milliard d'euros de livraisons d'armes vers l'Arabie saoudite", détaille l'ONG.

L'aide humanitaire insuffisante

Pour Oxfam, l'annonce faite mercredi par le ministre fédéral de la Coopération au développement Alexander De Croo de fournir 5,5 millions d'aide humanitaire supplémentaire au Yémen n'est pas suffisante. "Si des armes continuent d'affluer vers les parties impliquées dans le conflit et qu'une approche d'aide structurelle reste absente, il reste peu de place pour le changement", affirme Catherine De Bock, chargée de plaidoyer politique humanitaire chez Oxfam-Solidarité.

"Les acteurs internationaux qui financent les belligérants doivent comprendre qu'ils sont complices de cette crise humanitaire", dénonce de son côté le directeur d'Oxfam au Yémen, Muhsin Siddiquey. "La communauté internationale doit de toute urgence mettre en oeuvre tout ce qui est en son pouvoir pour que les deux camps s'accordent sur un cessez-le-feu."

Selon l'ONU, cette guerre a déjà coûté la vie à plus de 28.000 personnes et des millions d'autres se sont jetées sur les routes de l'exil.