Opération "Trash" à Schaerbeek pour améliorer la propreté et la sécurité

L'opération s'est tenue de 14 à 22 heures dans les quartiers Gaucheret, Aerschot, Dupont, Place Liedts et Palais à Schaerbeek. Elle visait à assurer un environnement plus propre afin de créer un sentiment de sécurité et améliorer le vivre ensemble du quartier.

Dix procès-verbaux ont été dressé pour salissures sur la voie publique, deux pour des personnes urinant sur la voie publique, deux pour des sacs poubelles sortis en dehors des heures autorisées, un pour un affichage interdit et un autre pour un dépôt clandestin.