"Pas d'atelier, pas d'avenir !" Ce slogan était scandé par les élèves de l'Athénée Toots Thielemans le 14 janvier dernier pour dénoncer l'absence de cours pratiques due au manque d'infrastructures et à leur très mauvaise qualité. Si nous voulons offrir à nos jeunes des perspectives d'avenir, il est indispensable d'investir dans l'amélioration de ces infrastructures.

Une situation critique qui mérite des investissements précis et ciblés

Les chiffres communiqués par l'administration en charge des infrastructures scolaires sont éloquents : 40% du parc scolaire, soit 75.000 places risquent de fermer d'ici cinq à dix ans! Cette situation est d'autant plus inquiétante quand on sait que l'état des bâtiments scolaires renforce les inégalités : ce sont en effet les écoles dites en difficultés qui ont souvent les infrastructures les plus délabrées. Plus que jamais, dans le contexte budgétaire actuel, il faudra être créatif et efficace dans l'allocation des ressources, ce qui doit impérativement passer par la concertation et la confiance accrue dans l'expertise des acteurs de terrain. À la moitié du mois de février, le Ministre Daerden annonçait un chiffre de 1,2 milliards destinés à la rénovation des bâtiments scolaires, dans l'enseignement officiel uniquement. Si la méthode politique choisie par le Ministre dans ce dossier a le mérite de la transparence et de la vulgarisation, elle nous met aussi face à l'immensité de la tâche, au regard de l'ambition d'excellence que nous avons pour notre enseignement.

L'expertise d'usage : un impératif pédagogique, écologique et une source de revenus

"C'est la personne qui porte la chaussure qui sait le mieux si elle fait mal et où elle fait mal"[1] Cette phrase du sociologue anglais John Dewey illustre à merveille pourquoi la concertation avec les acteurs·trices de l'école - personnel, élèves, syndicats, associations des parents d'élèves, etc. - est un passage obligé dans ce dossier. L'expertise de l'administration est importante mais doit être appuyée et complétée par le savoir et l'expérience de celles et ceux qui connaissent le terrain. Tenir compte du savoir d'usage permettra d'adapter le plan de rénovation afin qu'il corresponde davantage aux véritables besoins de l'école. À titre d'exemple, on sait que sur le terrain, beaucoup d'acteurs.trices font référence à des "passoires énergétiques" ou des "chauffages à ciel ouvert" lorsqu'elles/ils évoquent l'état actuel des bâtiments. On a ainsi vu le cas absurde d'une école où d'importants fonds débloqués pour des rénovations ont été utilisés pour la pose de panneaux photovoltaïques sur des toits non isolés... en dépit de l'avis du corps enseignant ! Tenir compte du savoir d'usage permettra donc de gagner de l'argent plutôt que de le dépenser inutilement.

C'est aussi l'occasion d'éduquer les élèves à l'aspect écologique de la consommation énergétique des bâtiments et de mettre en pratique la démocratie scolaire chère aux écologistes en leur donnant la possibilité de devenir acteurs·trices de leur environnement.

Que ce soit en Wallonie ou à Bruxelles, le plan de rénovation ne pourra pas faire l'économie du savoir des acteurs.trices de terrain pour obtenir des résultats pérennes. Toute autre démarche pourrait nous emmener vers des lendemains qui déchantent. Le Ministre a conçu une Note méthodologique pour la mise en oeuvre du plan. Il prendra j'en suis sûr, la mesure de l'importance de l'expertise citoyenne dans ce dossier.

[1] John Dewey, The Public and Its Problems (1927), Athens, Swallow Press/Ohio University Press Books, 1954, p. 207

Par Kalvin Soiresse Njall, député Ecolo à la Fédération Wallonie-Bruxelles

