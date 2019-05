Nouvelle journée d'action nationale ce 14 mai emmenée par la FGTB

La FGTB prévoit une journée d'action nationale ce mardi 14 mai en faveur du pouvoir d'achat et contre les inégalités sociales. Des rassemblements et discours sont prévus en Wallonie, à Bruxelles et en Flandre. Le syndicat socialiste espère une forte mobilisation.