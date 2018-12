Nouvelle coalition: séance suspendue après une motion qui met en jeu la confiance au gouvernement

"Nous sommes convaincus que les règles démocratiques et constitutionnelles n'ont pas été respectées", indiquent le PS, le sp.a, les Verts, cdH et DéFI dans une motion commune qui demande que le gouvernement propose son "nouveau programme" et vienne "chercher la confiance du parlement au plus tard mardi".

Une autre motion d'ordre, déposée par Hendrik Vuye, demande que soient suspendus tous les projets de loi pendants du gouvernement dans l'attente de la confiance.

La motion d'ordre peut être adoptée par une simple approbation des députés qui se lèvent en sa faveur, s'il sont plus nombreux que ceux qui se lèvent en sa défaveur. Elle ne requiert pas une majorité de 76 députés.

Si ces motions sont jugées recevables par la conférence des présidents, elles seront soumises au vote ce mercredi. Si elles sont adoptées, le gouvernement sera prié par le parlement de demander la confiance mardi prochain. Jusqu'à présent, le Premier ministre ne s'est pas engagé sur ce point, indiquant simplement mercredi dans ses réponses aux députés qu'il s'agissait d'une "possibilité".

Michel veut un gouvernement prudent et responsable qui travaille avec le parlement

Le Premier ministre, Charles Michel, veut poursuivre le travail à la tête d'un gouvernement "prudent et responsable" qui coopérera avec le parlement, a-t-il indiqué mercredi à la Chambre.

"Un gouvernement prudent et responsable qui coopère avec un parlement actif et engagé peut faire en sorte que les intérêts de nos concitoyens soient défendus", a-t-il déclaré.

Le chef du gouvernement attend de voir dans les heures et jours qui viennent quels seront les choix des uns et des autres. Au cours des contacts qu'il entretient depuis mardi, il dit avoir constaté chez beaucoup de groupes consultés "le sens des responsabilités".

Le Premier ministre du gouvernement orange-bleu, qui ne dispose pas de majorité parlementaire, n'a pas dit s'il demanderait la confiance du parlement. C'est l'une des possibilités qui s'offre à lui. Une motion de méfiance peut également être déposée par des députés. Mais M. Michel a mis en garde la Chambre contre les conséquences d'une telle initiative. Elle pourrait "provoquer un moment de vérité dont l'une des conséquences possibles est une élection anticipée". Quant à l'hypothèse d'un gouvernement en affaires courantes, elle condamnerait l'exécutif à l'"immobilisme", a-t-il ajouté.

Selon lui, "il y a un chemin possible entre des élections anticipées et l'immobilisme", une voie qu'ont empruntée 13 pays européens. Dans ce cas, le gouvernement cherche un soutien du parlement en fonction des dossiers concernés.

Le plaidoyer est loin d'avoir convaincu l'opposition qui a réclamé plus de clarté. Les socialistes, écologistes, le cdH et DéFI demandent au Premier ministre de faire un choix clair, impliquant de renoncer au soutien de la N-VA. Les remerciements une nouvelle fois adressés par M. Michel aux nationalistes flamands pour les 4 années de gouvernement ne les ont pas rassurés.

"Vos remerciements à la N-VA commencent à être pesants et laissent penser que le choix est fait. Nous pouvons être constructifs mais pas des pigeons", a lancé Catherine Fonck (cdH).

Idem chez les socialistes. "Nous préférons vous voir en affaires courantes plutôt que guidés par la N-VA", a dit Ahmed Laaouej (PS).

Les écologistes ont dit ne pas vouloir être "les dépanneurs de la politique N-VA".

Dans l'autre camp, l'insatisfaction domine également. "Nous sommes encore dans le flou artistique", a jugé le chef de groupe N-VA, Peter De Roover. Les nationalistes flamands, dont le soutien sera décisif pour obtenir le vote du budget 2019, veulent connaître le projet du gouvernement Michel II. "Nous voulons savoir quel projet l'on soutiendra ou l'on combattra". Et d'ajouter en guise d'avertissement: "Vous pouvez difficilement attendre de l'épouse trompée pour une aventure d'un soir qu'elle prépare le petit déjeuner".