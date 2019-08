Theo Francken a une nouvelle fois appelé le PS dimanche à entamer des pourparlers avec la N-VA dans le cadre de la formation du gouvernement fédéral.

"Elio Di Rupo et Bart De Wever sont des hommes intelligents. Si vous les mettez ensemble dans une même pièce, il en sortira quelque chose", a-t-il indiqué dimanche sur VTM.

Ce n'est pas la première fois que la N-VA lance un appel au PS afin de s'asseoir autour de la table des négociations. "Il n'y a encore eu aucune discussion en 80 jours", poursuit l'ancien secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration. "Je maintiens qu'Elio Di Rupo, qui a été Premier ministre, est un homme intelligent. Bart De Wever est également un homme très intelligent. Si vous les mettez ensemble dans une pièce et que vous y consacrez suffisamment de temps et d'énergie, il en sortira quelque chose."

Sur base des résultats des élections, les socialistes francophones sont "quasi incontournables", constate encore Theo Francken. "Que doit-on faire? Entamer des discussions au minimum. Je ne pense pas qu'on a jamais résolu quelque chose que ce soit au travail, dans une relation ou en politique, si on ne se parle pas. Parler est une nécessité. Donc PS: entamez les discussions et venez parler enfin avec la N-VA", semblait dire Theo Francken directement au plus grand parti francophone.