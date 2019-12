La soirée de la Saint-Sylvestre au pied de l'Atomium débutera à 21h30 mardi. Le DJ Simon LeSaint assurera l'ambiance musicale. La soirée sera ponctuée par deux animations lumineuses en attendant le décompte final et le traditionnel feu d'artifice, annonce vendredi la Ville de Bruxelles dans un communiqué.

Le site sera fermé au public à 18h00 afin que les derniers détails puissent être réglés. Il ouvrira ses portes à 21h30 pour le début de la soirée musicale. Après le feu d'artifice de 18 minutes, la fête se poursuivra jusqu'à 1h00.

Les spectateurs sont invités à arriver au plus tard à 23h00 sur le site, qui sera accessible via des entrées sécurisées avenue de Bouchout, avenue de l'Atomium, avenue du gros Tilleul et place Saint-Lambert dans le bas du boulevard du Centenaire.

Les sacs à dos, bouteilles en verre et pétards sont interdits.

Le réseau de la Stib sera gratuit dès minuit et les Noctis circuleront jusqu'à 5h00 à raison d'un bus toutes les 30 minutes. Le parking C sera ouvert gratuitement.

Le boulevard du Centenaire, l'Esplanade et les avenues de Miramar, Impératrice Charlotte, de Bouchout et de l'Atomium seront eux fermés mardi dès 7h00 jusqu'au lendemain à 5h00.