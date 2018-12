Nouveau record pour Viva for Life

La sixième édition de Viva for Life s'est terminée dimanche soir sur la Grand-Place de Nivelles: "libérés" par le chanteur Amir, les animateurs de la RTBF Sara De Paduwa, Ophélie Fontana et Adrien Devyver sont sortis du cube de verre depuis lequel ils ont assuré 144 heures de direct radio. Le montant des dons récoltés lors de cette vaste opération visant à aider les associations luttant contre la pauvreté infantile a été dévoilé: 4.929.220 euros, grâce aux dons directs de particuliers et d'institutions, l'organisation de défis en Wallonie et à Bruxelles et les ventes d'articles. Il s'agit d'un nouveau record.