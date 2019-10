Les polices fédérale et locales organisent un nouveau marathon de la vitesse. Des contrôles en la matière seront menés intensivement à travers tout le pays durant 24 heures, à partir de ce mardi 06h00.

Ce marathon s'inscrit entre autres dans la campagne "Control Cruiser" du Centre de formation flamand au trafic et à la mobilité (Vlaamse Stichting Verkeerskunde - VSV), afin de soutenir la grande majorité des conducteurs qui trouvent important de respecter les limitations de vitesse. Un "Control Cruiser" est un usager exemplaire qui ne dépasse nulle part la vitesse maximale autorisée. Il s'agit du 12e marathon de la vitesse des polices fédérale et locales. Des contrôles intensifs seront à nouveau effectués sur l'entièreté du territoire. Lors de sa 11e édition, qui a eu lieu au début du mois d'avril dernier, la police fédérale de la route et 132 zones de police locale avaient mesuré la vitesse de plus d'un million de véhicules, dont 29.450, soit 2,71%, roulaient trop vite. Soixante-cinq conducteurs s'étaient alors vu retirer leur permis de conduire.