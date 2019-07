La note finale reprenant les lignes directrices que le tandem PS-Ecolo compte présenter à l'ensemble des parlementaires wallons et de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) dans l'espoir de dégager une majorité pour la constitution des gouvernements wallon et de la FWB touche au but.

"Les arbitrages politiques sont faits", a ainsi affirmé le négociateur socialiste et bourgmestre de Charleroi, Paul Magnette, à l'issue d'un bureau du PS organisé vendredi après-midi.

Cette note remaniée, dont seuls les détails resteraient à peaufiner, devrait être envoyée aux parlementaires régionaux et de la Fédération "ce vendredi soir ou samedi matin", a-t-il ajouté en évoquant un bureau "positif et constructif". Paul Magnette n'en dira pas plus, la communication devant se faire de concert avec Ecolo, sans doute plus tard dans la journée.

"La note bénéficie du soutien total du bureau. Nous sommes pleinement satisfaits", a de son côté affirmé le parlementaire wallon Paul Furlan.

Après avoir rencontré plus d'une centaine de représentants de la société civile, PS et Ecolo ont passé la semaine à intégrer leurs remarques dans la note reprenant les lignes directrices qu'ils ont définies et qui pourraient servir de base à d'éventuelles déclarations de politiques gouvernementales en Wallonie et en Fédération Wallonie-Bruxelles. Ainsi remaniée, cette note doit être présentée aux parlementaires dans l'espoir que quelques-uns - au moins 3 - la soutiennent afin de constituer une majorité.