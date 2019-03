Norvège: noria d'hélicoptères pour évacuer les 1.300 passagers d'un paquebot en difficulté

(Belga) Les autorités norvégiennes poursuivaient samedi soir l'évacuation spectaculaire par hélicoptère de quelque 1.300 personnes à bord d'un navire de croisière, victime d'un problème moteur dans des eaux notoirement périlleuses au large de la Norvège.

Le navire de croisière Viking Sky avait lancé un SOS en début d'après-midi. Vers 21h00 (22h00 HB), 136 personnes avaient été évacuées, hélitreuillées une à une du fait des très mauvaises conditions météorologiques, a indiqué à l'AFP un responsable du Centre de secours du sud de la Norvège, Per Fjeld. Les passagers sont originaires de 16 pays différents. Beaucoup d'entre eux sont de nationalités britannique et américaine, a indiqué M. Fjeld. Selon lui, l'opération de sauvetage doit se poursuivre toute la nuit. Sur le navire, "les personnes sont en sécurité", a-t-il dit. Parallèlement, des efforts ont été engagés pour faire redémarrer le deuxième moteur et permettre au bateau de quitter la zone. Un remorqueur fait ainsi route vers le Viking Sky dans l'espoir de pouvoir le tirer vers un port des environs, ce qui dispenserait les secours d'évacuer l'ensemble des passagers par hélicoptère. Parmi les personnes évacuées, trois sont gravement blessées, selon les médias locaux. Des images diffusées sur les médias locaux montrent des passagers tentant de rester calmes malgré le tangage qui fait rouler les meubles. Cinq hélicoptères ont été dépêchés sur place pour effectuer des navettes entre le navire et la terre ferme avec les passagers évacués, a indiqué le Centre de secours. A chaque rotation, chaque appareil emporte entre 15 et 20 personnes. Un centre d'accueil a été mis en place à terre, dans un gymnase, pour accueillir les personnes évacuées. Exploité par l'opérateur norvégien Viking Ocean Cruises, le Viking Sky est un navire moderne, lancé en 2017, qui peut embarquer 930 passagers. (Belga)