Pour profiter de la pression immobilière tout en la contrôlant, Nivelles pose ses conditions aux promoteurs. Construire des logements sur les anciens sites industriels après les avoir assainis. Avant que cela ne devienne la règle, le site de l'ex-Brasserie Duvieusart transformé en résidences avait déjà suivi cette voie.

Nivelles a un passé industriel conséquent et en garde des vestiges parfois encombrants. Et pollués. Que ce soit les ateliers de construction de wagons de chemins de fer La Brugeoise, le site de l'ancienne papeterie Arjo Wiggins, celui des Ateliers métallurgiques Chantrenne, ou le site de l'ex-brasserie Duvieusart, mère de la mythique bière locale L'Archiduc, tous ont été durant des années les points noirs mouchetant le visage d'une Nivelles tournée vers l'avenir. Aujourd'hui, tous ces chancres tendent à disparaître grâce à la philosophie imposée par la ville en réponse à la pression démographique nécessitant des nouveaux logements et aux promoteurs désireux de les construire.

