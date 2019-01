Nina Derwael, Nafi Thiam... en 2018, des athlètes en or

Pour Nafissatou Thiam, the sky is the limit. " J'ai envie de voir jusqu'où je peux encore aller ", confiait la championne d'Europe de l'heptathlon à nos confrères du Soir, début décembre, au terme d'une année qu'elle a une nouvelle fois marquée de son empreinte. A 24 ans, le jeune Liégeoise a réalisé le grand chelem : médaillée d'or aux Jeux olympiques de Rio en 2016, championne du monde à Londres l'année suivante et, désormais, sur le toit de l'Europe. L'année prochaine, en septembre et en octobre, elle remettra son titre mondial en jeu à Doha. Avant de s'envoler pour le Japon en 2020.

