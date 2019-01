Nicolas Vadot : "Pourquoi je quitte Facebook"

J'ai récemment - et longuement - échangé sur Facebook avec un troll proche des gilets jaunes, qui me reprochait d'avoir dit à la télé que ce mouvement représentait la défaite de l'intelligence. Défaite qui peut également se produire... chez des gens intelligents. Le troll en question me tombe dessus en me traitant de petit-bourgeois parvenu. Je lui fais poliment remarquer qu'il ne me connaît pas en personne, puis je commence à dialoguer avec lui, car je ne pratique pas le fameux " mépris de classe " souvent reproché aux élites. Il découvre, un peu ébahi, que mon propos sur la société en général est empreint avant tout de... doute et avoue avoir soudain " du mal à me cerner ". Bref, il doute, lui aussi. Je tente de lui démontrer, arguments à l'appui, que l'on peut faire preuve d'un ...