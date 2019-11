Nethys aurait vendu le groupe de presse Nice Matin à Xavier Niel en-dessous de l'offre de Privinvest, l'investisseur soutenu par le personnel. Nice-Matin demande la révision du deal.

Dans un courrier du 22 octobre dernier que Le Vif/L'Express a pu lire, Jean-Marc Pastorino, président du directoire du groupe Nice-Matin, demande aux nouveaux administrateurs de Nethys s'il est possible d'envisager une révision de la vente de 34 % de son journal à NJJ, la holding personnelle de Xavier Niel, principal actionnaire de Free et copropriétaire du journal Le Monde et actionnaire du Nouvel Obs. Le magnat français de la presse et des télécoms a racheté 51 % des parts de Nethys dans L'Avenir Développement (AD) où sont logées ses participations dans Nice-Matin (34%) et La Provence (11%).

...