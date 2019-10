Le Parti socialiste a annoncé dimanche que les membres qu'il possède au sein des conseils d'administration (CA) d'Enodia et de Finanpart demandaient la convocation d'une réunion en urgence de ces CA afin de convoquer, sans délai, une assemblée générale de Nethys.

"Cette assemblée générale décidera de procéder au remplacement immédiat du conseil d'administration et du management de Nethys", affirment les administrateurs socialistes. En ligne de mire se trouve l'administrateur délégué de Nethys, Stéphane Moreau, ainsi que d'autres administrateurs dont le patron de Mythra, François Fornieri. Dimanche midi, le gouvernement wallon a cassé les décisions de vente, par Nethys, de trois de ses filiales (Voo, Elicio et Win), dont deux devaient être privatisées au profit de sociétés créées par M. Fornieri avec co-financement de Stéphane Moreau. Il a transmis le dossier à la Justice en soupçonnant des infractions pénales.

Enodia est présidée par la bourgmestre de Verviers Muriel Targnion (PS). Finanpart, quant à elle, est une société intercalée entre Enodia et Nethys, en cours de suppression. La procédure en cascade désormais souhaitée par les administrateurs PS avait déjà été évoquée il y a plus de deux ans lors du scandale Publifin. Ecolo, qui portait alors cette demande depuis l'opposition, a confirmé que l'une des conséquences évidentes de l'annulation des ventes annoncée ce dimanche était la mise à l'écart des personnes dont la responsabilité est engagée, et en particulier du management de Nethys et de ses administrateurs.

"Nous ne pouvons en effet pas imaginer que les pratiques puissent changer si les mêmes personnes continuent de tirer les ficelles", a commenté Stéphane Hazée, chef de groupe Ecolo au Parlement de Wallonie. Les écologistes réclament eux aussi qu'un CA d'Enodia se tienne rapidement.