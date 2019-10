L'assemblée générale extraordinaire de Nethys, qui s'est tenue vendredi midi à Liège, n'a duré qu'une demi-heure. Elle a avalisé la nomination du nouveau trio d'administrateurs qui lui était proposé. Il est composé de Jean-Pierre Hansen, ex-patron d'Electrabel, Laurent Levaux, président du CA d'Aviapartner et Bernard Thiry, ancien patron d'Ethias et président de Resa.

Ces noms avaient fait l'objet d'un accord jeudi soir lors du conseil d'administration de Finanpart, structure intermédiaire entre la maison-mère Enodia et Nethys. Le trio aura pour mission de mettre de l'ordre dans la société et assurer l'éviction du management actuel. À ce titre, il devra gérer les départs, dont celui du controversé administrateur-délégué Stéphane Moreau. La question de savoir si le management sortant a commis une ou plusieurs fautes graves sera inévitablement posée.

Les démissions des membres du conseil d'administration sortant ont également été actées, et ce en présence de Stéphane Moreau. Les trois "sages" nommés vendredi sont donc Jean-Pierre Hansen, ex-patron d'Electrabel, Laurent Levaux, le président du CA d'Aviapartner, société de services aéroportuaires qu'il a dirigée de 2008 à 2016, et Bernard Thiry, l'ancien patron d'Ethias et président de Resa, le gestionnaire de réseau du groupe liégeois Publifin/Enodia, dont il devra dès lors démissionner.

Les trois administrateurs ont la possibilité de se mettre au travail immédiatement, a indiqué à la sortie de l'AG Jean-Claude Jadot (MR), vice-président d'Enodia. "Mais l'intention est de compléter ce nouveau conseil d'administration par au moins une personne supplémentaire", a renchéri Muriel Gerkens, administratrice Ecolo chez Enodia.

Ce nouveau conseil peut être composé d'un maximum de huit personnes. "Les administrateurs devraient être nommés dans les prochains jours, afin d'organiser rapidement une réunion commune des CA d'Enodia/Finanpart avec Nethys", ont indiqué M. Jadot et Mme Gerkens.

Le PTB avait demandé dans un communiqué diffusé dans la matinée de rejeter les trois nominations, sans succès.