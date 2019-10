Nethys et ses ex

Le calcul de la valorisation de Voo, Elicio et Win n'aurait jamais dû être confié à McKinsey, qui travaille pour Stéphane Moreau, CEO de Nethys, la maison mère. Jamais non plus PwC, conseiller et réviseur de Nethys, n'aurait dû être désigné par l'actionnaire public Enodia pour vérifier que cette valorisation était correcte.

© Belgaimage

Après que PwC a jeté l'éponge " pour des raisons déontologiques ", Enodia a fait le choix de BDO. Or, le titulaire de cette mission est André Kilesse, honorary partner de BDO Liège, cofondateur et p...

