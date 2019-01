Négociations salariales: Le Groupe des Dix se retrouvera mercredi et espère aboutir

Les partenaires sociaux se sont réunis pour la première fois jeudi afin d'aborder le rapport sur les salaires du Conseil central de l'Économie (CCE), qui a fixé la marge maximale d'évolution des salaires à 0,8% pour les deux années à venir, hors indexation. Le Groupe des Dix doit désormais déterminer quelle sera la norme salariale à intégrer à l'accord interprofessionnel (AIP) pour la période 2019-2020.

Après des réunions jeudi, vendredi et ce lundi, les partenaires se retrouveront mercredi à 14h et ont toujours pour objectif d'aboutir à un accord dans ce délai. "Les discussions sont toujours en cours et nous irons plus loin mercredi", a commenté Bernard Gilliot, soulignant "l'atmosphère constructive" des échanges.