Négociations gouvernementales : Des pourparlers qui "se sont très bien déroulés"

Les formateurs Alexander De Croo et Paul Magnette et les présidents des partis Vivaldi ont conclu leur deuxième journée de concertation vendredi vers 23 heures. Ils s'assoiront à nouveau autour de la table samedi à partir de 10 heures avec, entre autres, la sécurité, la justice et les pensions.

