Les négociateurs bruxellois socialistes, écologistes, Défi et Open Vld, en phase d'approche en vue d'un atterrissage vers la formation d'un nouveau gouvernement régional, ont terminé vendredi vers 16h30 la première relecture et adaptation du document de base d'un accord de gouvernement.

Des contacts bilatéraux seront organisés dans les heures à venir et au cours du week-end pour dénouer les points en suspens. Une nouvelle réunion plénière des négociateurs est prévue lundi après-midi pour tenter de les régler définitivement. Vendredi, les négociateurs ont repris leurs travaux au parlement bruxellois vers 09h30, entre autres pour prolonger les échanges de mercredi à propos de la gouvernance.

On pensait que la journée serait longue mais on savait aussi que ce ne serait vraisemblablement pas la dernière et que celle de lundi permettrait de lever les derniers obstacles en vue d'un accord de coalition. "La première lecture est terminée. Il reste des points entre 'brackets' à résoudre et pas des moindres", a commenté Laurette Onkelinx, en quittant le parlement.

Mme Onkelinx (PS) a dit espérer que l'on puisse conclure lundi soir ou pendant la nuit, mais ce n'est, selon elle, pas encore acquis pour autant. Les points importants restant à trancher ont entre autres trait à la fiscalité, a-t-on appris.