Ne plus changer d'heure aurait un impact positif sur la sécurité routière

L'heure d'été est plus sûre pour les usagers de la route, estime dans un communiqué mercredi l'Agence wallonne pour la sécurité routière (AWSR), sondée par le ministre wallon de la Mobilité et de la sécurité routière, Carlo Di Antonio. La Commission européenne a proposé mi-septembre de mettre fin au changement d'heure dès 2019 et a demandé aux Etats membres de se prononcer au plus tard en avril 2019. Les pays du Benelux souhaitent que Belgique, Pays-Bas et Luxembourg restent dans la même zone horaire.