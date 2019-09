Navetteurs.be se réjouit mardi de l'amélioration de l'état global des points d'arrêt non gardés (PANG) du réseau ferroviaire wallon. L'association publie une mise à jour de son "cadastre des Points d'Arrêt Non-Gardés en Wallonie" présenté pour la première fois en 2013.

Entre juin 2017 et mai 2019, l'association a visité les 209 points d'arrêt de Wallonie (soit 17 de plus par rapport à 2013) afin d'y effectuer des photos et de répertorier les divers éléments entrant en ligne de compte au niveau de l'accueil des voyageurs (quai, abris, sièges, information, ...), explique Navetteurs.be dans un communiqué. L'association a constaté une "nette amélioration par rapport à la précédente enquête". Aucun PANG n'a d'ailleurs vu son état global se dégrader.

"Bien qu'il reste des aménagements et rénovations à effectuer, nous sommes globalement satisfaits de l'évolution entre 2013 et 2019 et remercions la SNCB pour les travaux effectués, la bonne collaboration et les échanges constructifs. Nous planifierons dans les prochaines semaines une réunion avec la SNCB pour discuter de ces résultats et envisager la mise en oeuvre des nos recommandations", précise Gianni Tabbone, porte-parole de Navetteurs.be.

L'association plaide notamment pour une accélération du programme de rehaussement des quais, le remplacement des éclairages défectueux surtout dans les couloirs sous-voies ou encore la création d'au moins une place pour les Personnes à Mobilité Réduites (PMR) sur les parkings voitures.

Les PANG les mieux cotés obtiennent une note de 9,8/10 : Assesse, Bressoux, Florenville, Fraipont, Halanzy, Neufchâteau et Thieu. Le moins bien noté est Charleroi-Ouest avec 2,5/10.