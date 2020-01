Naufrage d'un bateau de migrants à La Panne: huit personnes encore recherchées

Six personnes ont été retrouvées après le naufrage d'une embarcation de migrants mardi matin au large de La Panne. Des recherches étaient encore en cours sur la plage et en France afin de localiser huit autres passagers du bateau dont deux enfants. "On peut déduire cela de la taille des vêtements que nous avons retrouvés", a indiqué le chef de corps de la police côtière.

La police de la navigation a engagé plusieurs bateaux pour ces recherches. © Belga