Les magasins, même non-essentiels, rouvriront leurs portes le 11 mai, sur décision du Conseil national de sécurité. Mais "le but n'est pas de faire du shopping en famille", avertit la ministre fédéral de l'Economie, Nathalie Muylle.

La Ministre avertit : "Nous demandons aux gens de se rendre au magasin uniquement en fonction de ce qu'ils ont besoin".

Nous comptons sur chacun pour être solidaire et respecter les mesures

Un guide est prévu pour les bonnes pratiques dans les commerces, ainsi qu'un nouvel arrêté royal concernant les mesures de précaution à prendre ainsi qu'une circulaire de l'Intérieur édictant les bonnes pratiques.

Les magasins peuvent rouvrir mais en autorisant seulement un client par 10 mètres carrés, pour 30 minutes maximum, et toujours dans le respect de la distanciation sociale. Les commerces plus petits ne pourront accueillir plus de deux clients à la fois. Il est aussi vivement recommandé de porter un masque dans les magasins.

Les professions "de contact" comme les coiffeurs, les salons de massage et de bien-être, les tatoueurs, les instituts de beauté,... ne pourront par contre par reprendre du service lundi.

Quant aux foodtrucks (aussi pour les glaces) et marchands ambulants individuels, ils pourront recommencer leur activité sous réserve d'une autorisation des autorités locales.

Enfin, l'accès aux centres commerciaux, artères commerciales et parkings sera organisé par les autorités communales où se trouvent ces lieux.

Contacts sociaux

Les grands-parents pourront voir leurs petits-enfants car ils comptent parmi les quatre personnes qu'on pourra à nouveau fréquenter dès dimanche 10 mai. Les petits-enfants ne compteront donc pas 'au-delà' des quatre personnes autorisées mais ils seront les bienvenus dès dimanche chez leurs grands-parents.

Un petit-enfant compte pour une personne

"Nous percevions une très grande nécessité de contacts sociaux. Nous avons donc choisi de les cultiver à nouveau. Nous avons trouvé important de faire déjà ce premier pas sans attendre que d'autre étapes soient possibles", a encore dit la ministre Muylle. Le gouvernement compte de ce fait sur le sens des responsabilités et le bon sens des citoyens, a-t-elle encore fait savoir.

