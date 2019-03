"Namur se jette à l'eau" pour lancer sa saison touristique

(Belga) En l'honneur de la thématique 2019 "Wallonie, terre d'eau", la capitale wallonne ouvrira sa saison touristique la 30 mars avec l'événement "Namur se jette à l'eau", ont annoncé mardi les responsables de l'office de tourisme. De nombreuses autres activités autour de l'eau sont également au programme des mois à venir.

La place d'Armes sera transformée le samedi 30 mars en un véritable centre aquatique. "Waterballs", simulateur de pêche, dégustation des meilleurs produits des rivières et même un sauna mobile seront au rendez-vous pour ravir petits et grands. Un spectacle de sensibilisation à la protection de l'eau sera également proposé aux enfants (dès 3 ans) et toutes les activités seront gratuites. De nombreuses visites guidées thématiques en bateau seront aussi organisées dès avril : "A la découverte des ponts et passerelles", "Les méfaits et bienfaits de l'eau dans l'histoire de Namur", ou encore "L'utilisation de l'eau au cours des siècles". L'office de tourisme rappelle également que de nouvelles croisières sont proposées à bord de l'Olympia, un bateau fraichement amarré sur la Meuse. Cela, sans oublier les croisières commentées dans les célèbres Namourettes. Pour prolonger le plaisir, il sera toujours possible de se détendre au Quai Novèle, un bar éphémère avec espace détente installé en bord de Meuse. Le lieu sera ouvert du 15 juin au 31 aout avec là aussi de multiples animations à la clé. Une péniche convertie en restaurant, d'autres en hôtels ainsi que la désormais connue Charlie's Capitainerie, avec ses diverses activités nautiques et sa terrasse flottante, complètent le tableau. Une visite guidée de la citadelle permettra aussi de comprendre comment l'édifice fût approvisionnée en eau, comme annoncé la semaine dernière.