Auteur de nombreux essais sur la question du voile et de la laïcité, l'enseignante rejoint les libéraux, alors que la question est brûlante, depuis l'arrêt du voile sur la STIB.

Le MR annonçait une conférence de presse surprise pour "annoncer l'arrivée d'une personnalité de référence dans le combat pour la neutralité de l'Etat".

Le nom de la personnalité mystère s'avère être Nadia Geerts, enseignante et auteur de plusieurs essais engagés sur la question du voile et de la laïcité au sens large.

Adepte d'une laïcité "de combat", Nadia Geerts est également chroniqueuse dans l'hebomadaire Marianne, débatteuse LN24, directrice de collection à la Renaissance du Livre. Elle a reçu le prix international de la Laïcité 2019.

En janvier de cette année, elle avait été harcelée pour avoir affiché son soutien à Samuel Paty, sauvagement tué en France, puis pour avoir exprimé son indignation sur l'autorisation du port du voile dans le supérieur officiel.

"Les questions de blasphème, de liberté d'expression, de séparation du politique et du religieux, de défense des valeurs démocratiques et de l'État de droit sont au coeur de mon enseignement, expliquait Nadia Geerts, dans une carte blanche publie sur Le Vif, le 23 octobre 2020. Et je me sens parfois bien seule, lorsque l'actualité met ces questions à l'agenda, comme lors des derniers attentats terroristes islamistes : 11 septembre, Charlie Hebdo, Hyper Casher, Bataclan, Musée juif, métro Maelbeek et aéroport de Bruxelles National, et maintenant la décapitation de Samuel Paty, le 16 octobre dernier."

Suite à ces tensions, Nadia Geerts avait un temps envisagé de quitter l'enseignement, après avoir dénoncé un manque de soutien de la part de la haute école où elle exerçait. En dépit d'un apaisement, elle a diversifié ses activités. Son engagement politique est le fruit de ce chemin.

Son dernier livre initulé Et toujours ce fichu voile!, sorti récemment en librairie, évoquait encore cette question redevenue sensible suite à l'arrêt du tribunal du travail de Bruxelles sur un cas de discrimination à la STIB et les tensions politiques qui s'en sont suivies. Le MR s'est fortement positionné en faveur de la neutralité des services publics, dénonçant le "communautarisme" d'Ecolo et d'un PS divisé sur la question.

Nadia Geerts devient conseillère du Centre Jean Gol, le services d'études du parti.

Le MR annonçait une conférence de presse surprise pour "annoncer l'arrivée d'une personnalité de référence dans le combat pour la neutralité de l'Etat". Le nom de la personnalité mystère s'avère être Nadia Geerts, enseignante et auteur de plusieurs essais engagés sur la question du voile et de la laïcité au sens large.Adepte d'une laïcité "de combat", Nadia Geerts est également chroniqueuse dans l'hebomadaire Marianne, débatteuse LN24, directrice de collection à la Renaissance du Livre. Elle a reçu le prix international de la Laïcité 2019.En janvier de cette année, elle avait été harcelée pour avoir affiché son soutien à Samuel Paty, sauvagement tué en France, puis pour avoir exprimé son indignation sur l'autorisation du port du voile dans le supérieur officiel."Les questions de blasphème, de liberté d'expression, de séparation du politique et du religieux, de défense des valeurs démocratiques et de l'État de droit sont au coeur de mon enseignement, expliquait Nadia Geerts, dans une carte blanche publie sur Le Vif, le 23 octobre 2020. Et je me sens parfois bien seule, lorsque l'actualité met ces questions à l'agenda, comme lors des derniers attentats terroristes islamistes : 11 septembre, Charlie Hebdo, Hyper Casher, Bataclan, Musée juif, métro Maelbeek et aéroport de Bruxelles National, et maintenant la décapitation de Samuel Paty, le 16 octobre dernier."Suite à ces tensions, Nadia Geerts avait un temps envisagé de quitter l'enseignement, après avoir dénoncé un manque de soutien de la part de la haute école où elle exerçait. En dépit d'un apaisement, elle a diversifié ses activités. Son engagement politique est le fruit de ce chemin.Son dernier livre initulé Et toujours ce fichu voile!, sorti récemment en librairie, évoquait encore cette question redevenue sensible suite à l'arrêt du tribunal du travail de Bruxelles sur un cas de discrimination à la STIB et les tensions politiques qui s'en sont suivies. Le MR s'est fortement positionné en faveur de la neutralité des services publics, dénonçant le "communautarisme" d'Ecolo et d'un PS divisé sur la question.Nadia Geerts devient conseillère du Centre Jean Gol, le services d'études du parti.