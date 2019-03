Mythes sur la prostitution : "Beaucoup de travailleurs du sexe ne sont pas du tout des victimes"

" Pourquoi est-ce si mal vu de rechercher de l'intimité auprès d'un travailleur du sexe ? " Hans Vandecandelaere se pose cette question dans son nouveau livre En vraag niet waarom : sekswerk in België pour lequel il a voyagé pendant trois ans à travers le pays afin de comprendre en profondeur les multiples facettes du plus vieux métier du monde, et les tabous qui entourent encore la prostitution.