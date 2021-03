L'ASBL qui restaure et offre des instruments aux défavorisés a reçu ce mercredi soir le prix pour la Démocratie et les Droits de l'homme en séance plénière du parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Music Fund, c'est une asbl qui depuis 2005 récupère, répare et offre des instruments de musique dans les écoles de musique belges mais également dans les pays en développement. Ils ont également pour objectif de former des techniciens sur place afin de prendre soin des instruments (19 techniciens-réparateurs formés dans les pays du sud et 9 ateliers de réparation mis en place pour le moment). En tout, plusieurs milliers d'instruments ont été distribués en Palestine, Israël, RD Congo, Haïti, ainsi qu'au Maroc et au Mozambique.

Succédant au Musée juif de Bruxelles (lauréat 2020), l'ASBL s'est vu remettre une récompense de 10.000 euros pour son soutien à des écoles de musique et des projets à vocation socio-artistique dans des zones de conflit et des pays en développement, mais aussi en Belgique. Le prix est remis par la FWB depuis 2005.

Charles Christiaens

