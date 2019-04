Municipales en Turquie: le parti d'Erdogan fait appel à Istanbul

(Belga) Le parti du président turc Recep Tayyip Erdogan a introduit mardi des recours pour contester le résultat des élections municipales à Istanbul, où elles ont été remportées de peu par l'opposition selon les résultats provisoires.

"Nous avons déposé nos objections auprès des autorités électorales dans l'ensemble des 39 districts d'Istanbul", a déclaré le chef du Parti de la justice et du développement (AKP, islamo-conservateur) pour la province d'Istanbul, Bayram Senocak. "Nous avons identifié des irrégularités qui remettent en cause le principe d'élections justes", a-t-il ajouté. Il a notamment affirmé qu'il existait dans certains cas des "écarts exorbitants" entre le nombre réel des suffrages reçus par le candidat de l'AKP et le comptage transmis aux autorités électorales par des bureaux de vote. D'après les médias turcs, l'AKP devait également introduire des recours pour contester les résultats à Ankara. D'après les chiffres provisoires, les élections dans les deux plus grandes villes de Turquie ont été remportées par les candidats du bloc d'opposition constitué du Parti républicain du peuple (CHP, social-démocrate) et du Bon parti (droite). (Belga)