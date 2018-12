Motion de confiance, motion de méfiance: quand? quoi? comment?

La coalition orange-bleu est, elle, d'avis qu'elle s'inscrit dans la continuité d'un programme tiré du gouvernement Michel qu'ont délaissé les ministres N-VA, les autres membres de l'équipe étant restés à bord.

Le règlement de la Chambre prévoit la possibilité pour le gouvernement de déposer une motion de confiance en conclusion d'un débat sur une déclaration que le gouvernement fait à l'occasion de sa formation, d'une modification de son programme ou d'une modification de sa composition, ou d'un débat sur une communication du gouvernement à laquelle celui-ci lie la confiance. Elle ne peut être déposée que par le Premier ministre.

Par ailleurs, la possibilité existe, dans les mêmes conditions, pour les députés cette fois, de déposer une motion de méfiance ou de méfiance constructive. Elles demandent le retrait de la confiance au gouvernement. La motion de méfiance constructive propose le nom d'un successeur au Premier ministre.

La motion de confiance prime sur les éventuelles autres motions déposées et son adoption rend les autres motions caduques. A ce stade, un seul parti, le PP, a annoncé le dépôt d'une motion de méfiance. N-VA, sp.a, Groen, DéFI et VB estiment que la question de la confiance se pose. Pour Ecolo, le cdH et le PS aussi, elle est susceptible de se poser en fonction des éclaircissements du Premier ministre. Le PS voterait contre une motion de confiance déposée par le Premier ministre et pour une motion de méfiance déposée par un parti démocratique (hors VB et PP).

Les différentes motions ne peuvent être soumises au vote que minimum 48 heures après leur dépôt (maximum une semaine).

En cas de rejet d'une motion de confiance, à la majorité absolue, la Chambre peut, dans les trois jours, se positionner sur la motion de présentation, par laquelle la Chambre propose au Roi la nomination d'un successeur au Premier ministre. Elle doit être appuyée par un tiers des membres. Si elle est adoptée à la majorité absolue des membres, elle entraîne la caducité de toutes les motions pendantes ainsi que l'obligation pour le gouvernement de présenter sa démission au Roi. En cas de rejet, le Roi peut dissoudre la Chambre en application de la Constitution. On file alors vers des élections anticipées.

Pour être recevable, une motion de méfiance constructive doit être appuyée par un tiers des membres de la Chambre. L'adoption d'une motion de méfiance constructive à la majorité absolue des membres de la Chambre entraîne la caducité de toutes les motions pendantes (motion de méfiance simple, motion de recommandation) ainsi que l'obligation pour le gouvernement de présenter sa démission au Roi.

Enfin, l'adoption d'une motion de méfiance à l'égard du gouvernement, sans avoir proposé simultanément au Roi la nomination d'un successeur au Premier ministre, entraîne également la dissolution des Chambres.

Interrogé lundi par l'agence Belga, le constitutionnaliste Mathias El Berhoumi (Université Saint-Louis) a estimé que le Premier ministre Charles Michel devrait présenter une déclaration gouvernementale au parlement, à l'issue de laquelle se tiendraient un débat et un vote sur une motion de confiance. Cet avis est largement partagé par les constitutionnalistes.