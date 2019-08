Le 15 juillet dernier, Joël Imbangola, membre de l'organisation congolaise de défense de l'environnement et des droits de l'homme Riao, a été tué au nord-ouest de la République démocratique du Congo (RDC). Il aurait été brutalement roué de coups par un garde de sécurité de la société canadienne d'huile de palme Feronia.

La nouvelle a mis des semaines à filtrer et, alertée par Le Vif/L'Express, l'agence CNCD-11.11.11 a réclamé auprès des ministères des Affaires étrangères et de la Coopération " qu'une enquête réellement in...