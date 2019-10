Dans son programme de législature, la majorité PS-Ecolo fait le pari de l'intelligence collective. Elle mise sur des outils de démocratie participative et compte développer des processus innovants.

Dans une présentation de la Ville à ses nouveaux habitants, Mons s'affiche comme " exemplaire et pionnière en matière de transparence : diffusion en live du conseil communal, publicité des ordres du jour, des annexes, des projets de décision... " Les nouveaux édiles montois l'ont affirmé : ils entendent désormais associer les habitants aux décisions communales. Et pour enrichir ces dernières, ils veulent renforcer les commissions consultatives chargées de distiller avis et recommandations. Sans oublier que, conformément au Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CLDD) et suivant certaines règles, tout habitant majeur a le droit d'interpeller directement le collège en séance publique du Conseil communal.

...