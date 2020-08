(Belga) Les nouveaux cas de contamination au coronavirus continuent de ralentir en Belgique alors que les décès et les hospitalisations sont toujours en hausse, selon les données diffusées mardi par l'Institut de santé publique Sciensano.

Entre le 8 et le 14 août, il y avait en moyenne 532,6 nouvelles contaminations par jour soit une baisse de 14% par rapport à la semaine précédente. Au total, 78.534 contaminations ont été enregistrées. Durant cette même période, 8,6 personnes sont décédées du virus en moyenne, soit 100% de plus par rapport à la période de sept jours précédente. Au total, 9.944 personnes sont décédées des suites du coronavirus en Belgique. La moyenne des nouvelles hospitalisations a augmenté de 13% du 11 au 17 août par rapport à la semaine précédente, à 31,9 par jour, selon la mise à jour publiée vers 11h par Sciensano. En date de lundi, 339 lits d'hôpitaux étaient occupés par des patients Covid-19 (+9%), dont 90 en soins intensifs (+23%). Le taux de reproduction moyen du virus pour la période du 11 au 17 août a été estimé à 1,010, sur base du nombre d'hospitalisations. Sciensano a également effectué une estimation de ce taux de reproduction par provinces, basée, elle, sur le nombre de nouveaux cas diagnostiqués. Selon celle-ci, c'est à Bruxelles qu'il était le plus élevé ces sept derniers jours (1,126), juste devant la province de Luxembourg (1,092). En effet, si le nombre de contaminations est généralement en baisse dans le pays, ce n'est pas le cas dans ces deux endroits. À Bruxelles, le nombre de cas est passé de 652 entre le 1er et le 7 août à 821 entre le 8 et le 14 août (+26%). En province du Luxembourg, il a bondi de 40%, atteignant 66 cas la semaine dernière. Toujours lors de cette période, 131.421 tests ont été effectués, soit 18.774 tests en moyenne par jour, avec taux moyen de positivité pour la Belgique de 3,7%. (Belga)

Entre le 8 et le 14 août, il y avait en moyenne 532,6 nouvelles contaminations par jour soit une baisse de 14% par rapport à la semaine précédente. Au total, 78.534 contaminations ont été enregistrées. Durant cette même période, 8,6 personnes sont décédées du virus en moyenne, soit 100% de plus par rapport à la période de sept jours précédente. Au total, 9.944 personnes sont décédées des suites du coronavirus en Belgique. La moyenne des nouvelles hospitalisations a augmenté de 13% du 11 au 17 août par rapport à la semaine précédente, à 31,9 par jour, selon la mise à jour publiée vers 11h par Sciensano. En date de lundi, 339 lits d'hôpitaux étaient occupés par des patients Covid-19 (+9%), dont 90 en soins intensifs (+23%). Le taux de reproduction moyen du virus pour la période du 11 au 17 août a été estimé à 1,010, sur base du nombre d'hospitalisations. Sciensano a également effectué une estimation de ce taux de reproduction par provinces, basée, elle, sur le nombre de nouveaux cas diagnostiqués. Selon celle-ci, c'est à Bruxelles qu'il était le plus élevé ces sept derniers jours (1,126), juste devant la province de Luxembourg (1,092). En effet, si le nombre de contaminations est généralement en baisse dans le pays, ce n'est pas le cas dans ces deux endroits. À Bruxelles, le nombre de cas est passé de 652 entre le 1er et le 7 août à 821 entre le 8 et le 14 août (+26%). En province du Luxembourg, il a bondi de 40%, atteignant 66 cas la semaine dernière. Toujours lors de cette période, 131.421 tests ont été effectués, soit 18.774 tests en moyenne par jour, avec taux moyen de positivité pour la Belgique de 3,7%. (Belga)