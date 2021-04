D'ici à 2025 au plus tard, la Flandre veut faire croître la part du vélo dans les déplacements fonctionnels, de 16% aujourd'hui, à 20%.

C'est l'un des objectifs du Grote Versnelling, un partenariat entre pouvoir régional, provinces et communes du nord du pays. Une manière de soutenir et de prolonger l'engouement pour le vélo observé en ces temps de crise sanitaire, alors que la Flandre accueille en 2021 les championnats du monde de cyclisme et investira cette année 355 millions d'euros dans des pistes et autoroutes cyclables.