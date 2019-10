Mobilité, énergie: la Région bruxelloise élève ses ambitions climatiques avec une série de mesures

Le gouvernement bruxellois a adopté jeudi la version définitive de la contribution bruxelloise au Plan National Energie Climat (PNEC) pour 2030. Celui-ci doit être transmis à la Commission européenne pour le 31 décembre prochain au plus tard. Ce Plan national a pour ambition de décrire comment la Belgique et ses entités contribueront aux objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de l'Accord de Paris. Son ambition principale: contenir l'élévation de la température moyenne d'ici à 2100 en-deçà de 2° C, voire 1,5°C.