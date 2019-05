Le roi Philippe a désigné jeudi comme informateurs l'actuel vice-Premier ministre MR Didier Reynders et l'ex-vice-Premier ministre socialiste Johan Vande Lanotte en leur demandant de faire un premier rapport la semaine prochaine, a annoncé le Palais royal.

Le souverain "a reçu en audience au Palais de Bruxelles MM. Didier Reynders et Johan Vande Lanotte et les a chargés d'une mission d'information visant à identifier les défis à relever par notre pays, et les possibilités ainsi que les conditions nécessaires en vue de former un gouvernement fédéral", a précisé le Palais dans un communiqué.

"Dans le cadre de cette mission, ils garderont le contact avec les responsables des négociations dans les régions et communautés. MM. Reynders et Vande Lanotte ont accepté cette mission. Ils feront un premier rapport au Roi sur l'avancement de leur mission le 6 juin", conclut le texte.

"Nous allons travailler dans la discrétion jusqu'au 6 juin", a affirmé M. Reynders à la presse l'issue de l'audience, d'une durée d'une petite heure.

Les deux responsables politiques ont été chargés d'"objectiver les grands défis qui sous-tendent la formation du prochain gouvernement" et de "voir quelles solutions sont possibles".

"Les contacts démarreront dès aujourd'hui et se poursuivront les jours qui viennent", notamment avec les partis qui ont pris la main dans les Régions, a ajouté M. Reynders.

"Cela ne sera pas facile. Si c'était facile, ce serait déjà fait", a encore dit le vice-Premier ministre libéral.