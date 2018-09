Ministre de l'Environnement, une mission kamikaze et un job juste pour la galerie ?

Il s'en souvient comme si c'était hier : dans cet excellent restaurant parisien, Daniel Ducarme, alors président du PRL, l'ancêtre du MR, convoque tous les barons du parti pour remonter les bretelles de " cet inconscient de Didier Gosuin ". Nous sommes en 1999. Ce dernier, à l'époque ministre bruxellois de l'Environnement, vient de déposer un " arrêté bruit ", pensé pour sanctionner les dépassements sonores des avions au-dessus de la capitale. " Louis Michel m'a traité de tous les noms. Il était hors de lui. Et tous les autres ont tenté de me dissuader de maintenir ce texte ", raconte celui qui est aujourd'hui ministre bruxellois de l'Economie et de l'Emploi (DéFI). Secoué par les hurlements du grand manitou libéral, Didier Gosuin s'interroge alors sur la pertinence de continuer ou non ce métier de fou, dans ce milieu politique sans pitié. " Seul, j'aurais raccroché, assure-t-il. Mais mon parti, le FDF à l'époque, m'a soutenu. " L'arrêté bruit est entré en vigueur. Près de vingt ans plus tard, la justice s'appuie plus que jamais dessus.

...