"Milquet, l'arbre et la forêt"

Thierry Fiorilli Rédacteur en chef du Vif/L'Express

C'est l'un des nombreux courriers reçus après les derniers développements de "l'affaire Joëlle Milquet". "J'ai travaillé cinq ans dans un cabinet échevinal de grande ville et dans un CPAS. Et cette "évidence" saute aux yeux : dans quasi tous les cabinets ministériels, de bourgmestres, d'échevins, de présidents de CPAS, etc., en périodes (pré)électorales, la majorité du personnel travaille pour la réélection de son "patron"... Bien entendu en utilisant le matériel informatique "de l'administration"... Le tout sans se cacher, et payé par les contribuables. Idem pour les assistants parlementaires d'ailleurs... Cela donne évidemment un immense avantage aux personnes déjà en place par rapport à celles qui ne le sont pas...

Joëlle Milquet © FRÉDÉRIC RAEVENS