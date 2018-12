Michel II devrait survivre au moins une autre semaine

La Chambre organisera mercredi un débat sur la situation politique actuelle, a-t-on appris à l'issue de la conférence des présidents de l'assemblée. Il n'est pas encore question de déclaration gouvernementale de l'équipe Michel II. Le Premier ministre mène encore des consultations demain/mercredi. Mardi prochain, des interpellations sont par contre prévues. Une motion conclut traditionnellement une interpellation et la question de la confiance ou de la méfiance pourrait dès lors être posée. Le sp.a fait savoir qu'il tenait prêt une motion de méfiance.

Par ailleurs, demain/mercredi le débat sur la situation politique actuelle sera suivi par un autre sur la COP24 à la demande des écologistes. Les Verts veulent entendre des engagements clairs de la part du Premier ministre avant la fin de la Conférence internationale de Katowice vendredi. Ils ont déposé une proposition de résolution demandant au gouvernement d'adopter une série d'objectifs de réduction de gaz à effet de serre.

Les consultations devraient se prolonger durant plusieurs jours

Les consultations que mène le Premier ministre Charles Michel, désormais à la tête d'un gouvernement minoritaire, dans le cadre d'un dialogue avec les groupes parlementaires, pourraient se poursuivre pendant plusieurs jours, a indiqué le chef de groupe MR à la Chambre David Clarinval.

Charles Michel a débuté ses consultations mardi matin avec la N-VA et... le MR. "Le Premier ministre va consulter dans un premier tour jusqu'à demain et ensuite on imagine mal qu'il n'y ait pas un second tour où chacun pourra réagir aux propos des autres. Donc cela va sans doute durer quelques jours", a indiqué David Clarinval. Le gouvernement se trouve actuellement dans une "phase de négociation, de dialogue avec les forces politiques", a expliqué M. Clarinval. "Le gouvernement n'a plus la majorité et donc pour obtenir des majorités, il doit discuter avec les autres groupes politiques, c'est ce qu'on est en train de faire", a-t-il dit.

Le groupe MR rejette à ce stade l'idée d'une motion de confiance qui serait soumise par le Premier ministre au parlement. "Pour nous, ce n'est pas à l'ordre du jour", indique David Clarinval alors que cette question se fait pressante. Le chef de groupe MR a répété que l'actuel gouvernement poursuivait le travail de l'ancien gouvernement, qu'a quitté la N-VA, deux secrétaires d'Etat ayant été promus ministres. "On peut adapter la déclaration qui a été faite à l'époque en fonction du dialogue et des réponses qui auront été données au parlement par les différents groupes politiques mais il n'est pas question de nouvelle déclaration à ce stade", a-t-il poursuivi. Une nouvelle déclaration et un vote de confiance, "ce n'est pas le moment, aujourd'hui, peut-être dans les jours qui viennent, viendront ce genre de choses, aujourd'hui, on est dans une phase préliminaire", a-t-il dit.

Le groupe MR a publié un communiqué de presse après les consultations organisées mardi matin. Il en appelle à la "responsabilité" de chacun, au "sang-froid" et au "dialogue". Le gouvernement "entend poursuivre le travail entamé en 2014 afin de garantir la stabilité du pays", précise-t-il. "Il serait en effet catastrophique que le budget 2019 ne puisse être voté la semaine prochaine alors même qu'il entend confirmer de nombreuses réformes dont le pays a besoin", dit encore le groupe MR. Ce dernier évoque la nécessité de ne pas paralyser les institutions et de se concentrer sur les enjeux qui tiennent les Belges à coeur; le pouvoir d'achat, la sécurité et le climat.

La conférence des présidents de la Chambre est réunie mardi pour organiser les travaux parlementaires des prochains jours. La séance plénière est prévue jeudi après-midi. Le Premier ministre Charles Michel est cependant attendu au Sommet européen qui se déroule jeudi et vendredi.