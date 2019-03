actualité

Météo - Une alternance d'éclaircies et de nuages

(Belga) Mercredi matin,la grisaille laissera place à quelques éclaircies, surtout sur le centre et l'est du pays. En cours de journée, les champs nuageux deviendront à nouveau plus nombreux, mais le temps restera souvent sec. Quelques gouttes sont possibles sur le nord­-est, selon les prévisions de l'IRM.

