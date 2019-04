Météo: nébulosité et précipitations au menu

La journée de dimanche connaitra d'abord une nébulosité importante, avec de faibles pluies ou averses principalement sur l'ouest et le sud du pays, avant une après-midi variable avec des averses locales tournant parfois à l'orage, selon les dernières prévisions de l'IRM.

Les températures ne dépasseront pas 13 degrés à la mer, et 19-20 degrés dans le centre du pays et en Campine.

Les averses les plus intenses et le risque d'orage devraient être surtout présents sur la moitié sud-ouest du pays. Un vent faible à parfois modéré, d'est à nord-est ou de direction variable, est attendu sur les terres. A la mer, il sera modéré de secteur nord.

En soirée, de nouvelles averses, parfois intenses et orageuses, devraient survenir.

Durant la nuit, les précipitations devraient diminuer mais les nuages continueront de dominer et quelques averses sont encore possibles. Brume et brouillard devraient se manifester, sous des minima de 5 à 9 degrés et un vent faible à modéré de direction variable puis de secteur ouest.