Météo: en mai, sortez les bonnets

Le temps restera froid et variable ce dimanche, avec à nouveau des averses depuis la mer du Nord. Les maxima varieront entre 6 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 11 degrés en Flandre. Le vent sera modéré de nord à nord-ouest, et assez fort à la mer avec des rafales jusqu'à 60 km/h, selon les prévisions de l'IRM.

