Le ciel sera partiellement nuageux avec un risque de quelques ondées lundi matin, surtout sur l'ouest, selon les prévisions de l'IRM. Sur le sud, de larges éclaircies seront parfois et temporairement possibles.

L'après-midi, des cumulus de plus en plus nombreux se développeront et des averses orageuses parfois intenses éclateront. Elles pourront donner par endroits des bourrasques de vent et de grandes quantités d'eau en peu de temps. Les maxima s'échelonneront entre 17 degrés au littoral et 24 degrés en Campine. A la mer, un vent modéré de nord-est, puis de sud-ouest soufflera. Dans l'intérieur, le vent sera faible et variable avant de devenir faible à modéré de sud- ouest l'après- midi.

Lundi soir, des averses (orageuses) seront encore possibles, mais elles s'évacueront par le nord du pays. Ensuite, durant la nuit, le temps deviendra plus calme et plus sec avec des éclaircies. Quelques brumes et bancs de brouillard pourront se former par endroits. Les minima descendront vers des valeurs comprises entre 7 et 11 degrés. Le vent sera généralement faible, à temporairement modéré au littoral, d'ouest à sud-ouest.