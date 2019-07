Météo : Après les averses, des éclaircies

Le ciel restera dans un premier temps très nuageux samedi, avec un peu de pluie ou quelques averses, surtout sur le centre et l'est du pays mais des éclaircies apparaîtront durant l'après-midi sur l'ouest et le centre, les averses ne concernant plus alors que l'est du pays, prévoit l'IRM.