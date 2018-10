Maxime Prévot: "Le travail a payé"

"Avec seize sièges sur 47, nous égalons notre résultat de 2012 et c'est une belle marque de confiance à l'égard du projet que nous avons promis aux Namurois de développer", a-t-il affirmé. "Le cdH est plus que jamais le premier parti de la capitale wallonne, avec un PS en très net recul (9 sièges, -6, NDLR)."

Avec 12.825 voix de préférence, M. Prévot a séduit quelque 700 électeurs de moins qu'en 2012 mais s'est néanmoins montré très ému au moment d'évoquer son score personnel. "Je me sens très touché, très redevable aussi. Quand on est bourgmestre, on est en tête de pont quand le soleil brille, mais aussi quand il fait venteux ou pluvieux. Il y a beaucoup de critiques qui sont faites et c'est parfois dur à vivre, mais ce soir on a vu que les Namurois ne s'étaient pas laissé duper".

"Eliane Tillieux (PS) avait appelé les citoyens à faire un choix très clair quant à la fonction de bourgmestre." a-t-il ajouté. "Je pense que là aussi la réponse est claire et je suis très honoré de la confiance qui m'a été renouvelée."

Le mayeur a également affirmé sa conviction quant au bien-fondé de la poursuite de la tripartite avec Ecolo et le MR. "Nous avons toujours privilégié le projet plus que le rapport de forces", a-t-il expliqué. "Nous en avions déjà fait la démonstration en 2012 quand nous avons décidé de maintenir Ecolo dans la majorité, alors que ce n'était pas indispensable. Aujourd'hui, cela n'a pas changé et c'est ensemble que nous allons continuer à offrir un meilleur devenir à Namur".

En raison des changements de nombres de sièges obtenus par Ecolo (9 sièges, +3) et le MR (6 sièges, -4), les partages de responsabilités vont néanmoins devoir être légèrement revus au sein de la majorité. A ce sujet, M. Prévot a prévenu qu'un tour de table serait organisé lundi après-midi.

Il faut par ailleurs rappeler que la liste namuroise du cdH était la seule inscrite sous le nom du parti dans la province de Namur.