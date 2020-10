Des chiffres qui ressortent d'une enquête de terrain effectuée par le Segec, la Fédération de l'enseignement catholique.

Selon une information de nos confrères du Soir, une enquête de terrain du Segec, la Fédération de l'enseignement catholique, a montré que 23 professeurs sur 100 étaients absents dans l'enseignement fondamental catholique. Ces professeurs sont soit en maladie, soit en quarantaine.

Selon cette enquête, le chiffre s'élevait à huit enseignants sur 100 il y a quinze jours. A 15 sur 100 il y a une semaine. Et est aujourd'hui (le comptage a été arrêté ce mardi 20 octobre) de 23 professeurs sur 100.

Le nombre de la ministre

Un nombre interpellant alors que la ministre de l'Education, Caroline Désir, avançait le chiffre de 10.000 professeurs et élèves absents sur l'ensemble de la Fédération Wallonie-Bruxelles ce mercredi soir sur le plateau de RTL.

Ce mercredi après-midi, le code orange a été renforcé et rentrera en vigueur après les vacances d'automne.

