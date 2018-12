Marghem: "si on perd quelques mois, sortir du nucléaire en 2025 sera problématique"

La ministre fédérale de l'Energie Marie Christine Marghem (MR) a l'intention de faire passer plusieurs dossiers lors du prochain conseil des ministres envisagé vendredi, a-t-elle indiqué mercredi lors d'une conférence de presse. "Tant que le Roi n'a pas accepté la démission, nous ne sommes pas encore en affaires courantes. Dans ce contexte, nous continuons à travailler." Les dossiers considérés comme urgents par la ministre concernent la CRM (Capacity Remuneration Mechanism) et la provision nucléaire. Elle appelle notamment le PS et Ecolo à soutenir ces textes au parlement. "Si on perd quelques mois, sortir du nucléaire en 2025 sera problématique."