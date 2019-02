Marches pour le climat: plus de 15.000 jeunes mobilisés à travers le pays

Bruxelles

Environ 11.000 jeunes ont marché dans les rues de la capitale pour exiger des autorités des politiques climatiques ambitieuses, selon une estimation de la police de la zone Bruxelles-Capitale-Ixelles. Ils sont partis peu avant 11h00 de la Gare du Nord et se sont rendus vers la Gare du Midi. Au-delà des élèves de secondaire, de nombreux étudiants du supérieur étaient présents, à l'appel du mouvement Students for Climate. Selon l'organisation coupole des étudiants louvanistes LOKO (Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie), des centaines d'étudiants de Louvain ont fait le déplacement vers Bruxelles, maintenant que la période d'examens est terminée. Plusieurs centaines de jeunes Liégeois ont fait de même, des élèves du secondaire et des étudiants du supérieur qui se sont d'abord rassemblés à la gare des Guillemins pour prendre le train vers l'évènement bruxellois.

Wallonie

Une coalition pluraliste d'organisations de jeunesse et de conseils d'étudiants a initié une marche des jeunes à Mons, en matinée. Elle a mobilisé un millier de jeunes du secondaire et du supérieur à partir de 10h00 à la gare de Mons, avant que le cortège ne se mette en marche vers la Grand-Place.

Pour la première fois, plus de 1.200 élèves étaient réunis dans les rues de Jodoigne dans le cadre des jeudis pour le climat. Les directions de trois écoles secondaires, l'Institut Saint-Albert, l'Athénée royal de Jodoigne et le CEPES, étaient impliquées.

Environ 300 élèves ont marché à Namur, d'autres jeunes ayant choisi de rallier la capitale. Une délégation d'élèves a été reçue au Parlement wallon en marge de la marche, pour s'entretenir durant près d'une heure avec les députés Eliane Tillieux (PS) et Stéphane Hazée (Ecolo), entre autres au sujet des transports en commun, des circuits courts et de l'eau.

Flandre

A Tervuren, en périphérie de Bruxelles, quelque 200 élèves du Koninklijk Atheneum ont marché sur initiative de Jong Tervuren for Climate.

A Ichtegem, en Flandre occidentale, quelque 350 élèves de primaire sont sortis dans les rues, de deux écoles qui avaient organisé à l'occasion de la Saint-Valentin une manifestation sous le signe "amour de la nature".

Selon la police locale, pas moins de 1.200 élèves et enseignants d'écoles de Diest, dans le Brabant flamand, ont participé localement à une autre marche pour le climat.