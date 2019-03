Marché immobilier : l'impayable Brabant wallon

Encore et toujours, la Jeune Province impressionne par le prix élevé de ses maisons et de ses appartements. Les premières continuent sur leur lancée et enregistrent, entre 2017 et 2018, une augmentation de valeur de 3,1 %, à 296 977 euros (prix médian). Les seconds accusent une légère diminution de 1,5 % - la première après quatre années de hausse consécutives - pour se stabiliser à 221 600 euros tout de même. Ce qui revient à dire qu'à l'échelle régionale, il faut débourser... 132 000 euros de plus pour acquérir une maison en Brabant wallon comparé à l'ensemble de la Wallonie (prix médian de 165 000 euros). Pour un appartement, le différentiel monte à 62 000 euros. C'est énorme. Si l'on regarde la carte de la Belgique, sur le marché des maisons, seuls Bruxelles et le Brabant flamand affichent un prix médian plus élevé que leur voisin. Et encore, c'est de justesse pour le Brabant flamand (298 000 euros). En revanche, pour ce qui est des appartements, le Brabant wallon coiffe toutes les provinces belges, y compris la capitale (210 000 euros).

...